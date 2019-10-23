بالصور.. نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد غزواني

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، صلاة الميت بمحافظة العيدابي، على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى نائب أمير المنطقة، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، سائلًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، من جانبهم أبدى والد وذوو الشهيد، فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم بميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.