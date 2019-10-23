خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد بالمملكة

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

حيث تسلم الملك سلمان، أوراق اعتماد سفراء كل من: جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وجمهورية المالديف محمد خليل، وجمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، ومملكة ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، ومملكة السويد نيكلاس تروفيه، وجمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وجمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وجمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وجمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وجمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم باستقباله لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

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وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.