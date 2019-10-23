هيئة السياحة تحذر من نسخ وتصوير «بطاقات الائتمان»

قالت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، إن «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أصدرت تعميمًا حاسمًا إلى مشغلي مرافق الإيواء السياحي»، يتضمن «منع نسخ أو تسجيل المعلومات السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، عند تأكيد الحجز».

ووفق مصادر «عاجل»، شدد التعميم الصادر في هذا الشأن على أن «نسخ أو تسجيل المعلومات السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية يعد مخالفة»، وذلك «بعدما لوحظ من قبل فنادق وشقق فندقية طلب بيانات البطاقات الائتمانية: فيزا، ماستر كادر...».

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شددت على كافة مشغلي الأنشطة السياحية بالمملكة بمنع تسجيل معلومات البطاقات البنكية المذكورة، ونبهت إلى أن تصوير أو طلب البطاقات أو تسجيل معلوماتها غير مقبول».

واستشهدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بـ«تعليمات مؤسسة النقد، التي تعزز مبادي حماية العملاء وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعاميم رسمية ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة».