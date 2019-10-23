السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يدعو رجال الأعمال اليابانيين إلى الاستثمار في بلاده



إسلام آباد 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

دعا الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رجال الأعمال اليابانيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

صرح بذلك خلال لقاءه اليوم بوفد لجنة التعاون التجاري الباكستاني الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، على هامش مشاركته في مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد.

وأضاف أن الحكومة الباكستانية وضعت سياسة اقتصادية صديقة للاستثمار الأجنبي، وتوفر بيئة جيدة للاستثمارات والأعمال التجارية.

وسلط الرئيس علوي الضوء على إجراءات الحكومة الباكستانية للتغلب على التحديات الاقتصادية في البلاد.

وقال إن باكستان تعد اليابان شريكاً اقتصادياً مهماً، وترغب في أن تستفيد من فرص الاستثمار المتاحة لديها.

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19:30ت م

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