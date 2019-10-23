

جيزان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم ، ورشة عمل تحكيمية لمشروع قياس جودة ممارسات الأداء المدرسي بمشاركة مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية ورياض الأطفال ووحدة تطوير المدارس وذلك بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.

وهدفت الورشة إلى نشر ثقافة معايير جودة الأداء المدرسي وتطبيق معاييره ، والارتقاء بمهارات العاملين في الميدان التعليمي والتربوي ، بالإضافة لتمكين جميع المدارس من تحسين عملية التعلم والتعليم وبناء بيوت خبرة من عدد من المدارس بجميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وشهدت الورشة العديد من النقاشات والمداخلات الفاعلة في مجال مراجعة وتحكيم المعايير لعدد من المحاور كالقيادة التربوية ،وعمليات التعليم والتعلم ، والطلاب والطالبات والبيئة المدرسية .

// انتهى //

19:26ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم ورشة عمل لقياس جودة ممارسات الأداء المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.