السعودية | وزير الإعلام يستقبل سفير الصين لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.