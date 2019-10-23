6 تقنيات غيرت ملامح صناعة الإعلام على طاولة منتدى «مسك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في ظل التطور التقني الكبير الذي تشهده صناعة الإعلام تبرز 6 تقنيات سيستعرضها منتدى مسك للإعلام الذي يعقد في القاهرة السبت المقبل تحت عنوان «التحولات الذكية في صناعة الإعلام»، حيث يتزايد اهتمام المؤسسات الإعلامية بهذه التقنيات على مستوى العالم، مما أحدث تغيرا في قدرة وسائل الإعلام على التأثير والتواصل مع الجمهور من جانب، وتوفير الحلول الإعلامية السهلة والسريعة للمتلقي أيا كانت اهتماماته من جانب آخر.

ومع هذا التحول الذي تبرز فيه هذه التقنيات وغيرها من المتوقع أيضا أن توفر أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر من ذلك، حيث نرى بوادر ذلك جليا في الحملات الإعلامية المنظمة التي ترتكز على منطلقات تفكير وتوجهات وسلوكيات الجماهير، لتعمل بعد ذلك على مخاطبتهم إعلاميا وفق أهوائهم عبر أدوات الإعلام المتنوعة، وهو ما جعل المنتدى يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوعية بالأدوات والأساليب، وتمكين جيل الشباب من الإعلاميين من اكتسابها والتعامل معها.

ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

وتبرز أهمية أهداف المنتدى في زيادة الوعي حول التطورات التي لحقت بصناعة المحتوى الإعلامي وأدوات ترويجه من أجل المساهمة في خدمة مجتمعه ومواجهة التزييف الإعلامي والأفكار الهدامة، وكسر هالة تغييب العقول الذي يسهم فيه بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك على صيغة تطبيقات ترفيهية أو معلوماتية.

وتتقاطع أهداف المنتدى مع أهداف مؤسسة مسك الخيرية في تنمية المهارات الإعلامية، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال الإعلام، من منطلق أهمية ألا يتخلى الإعلام عن مسؤوليته الاجتماعية كوسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى الوعي وترتقي بالمجتمع والوطن، إذ أن اهتمام «مسك الخيرية» بالإعلام كركيزة أساسية بدأ مبكرا منذ تأسيسها، من خلال إطلاق ملتقى مغردون وكذلك ملتقى «شوف»، اللذين دمجا فيما بعد في منتدى مسك للإعلام.

وكان ملتقى مغردون احتضن إبداعات الشباب السعودي على مواقع التواصل وما يقدمونه من برامج وتطبيقات مبتكرة من جانب، وأطلق مبادرات تثقيفية وتوعوية وورش عمل متخصصة في تنمية المهارات الاتصالية والثقافية من جانب آخر، وذلك خلال أربع دورات متتالية منذ عام 2013م.

أما ملتقى الإعلام المرئي الرقمي «شوف»، أحد أهم المبادرات التي استمرت على مدى 4 سنوات، فقد كان يطل برؤى وأطروحات جديدة من شأنها مواكبة آخر ما توصلت له صناعة الإعلام المرئي الرقمي، في ظل توسع منصات ووسائل التواصل الاجتماعية المرئية وانتشارها، وما تشهده من ظهور مواهب شابة، إلى جانب إبراز المقدرة الوطنية ورفع وعي الشباب وتسخير أدوات الإعلام الرقمي لخدمة الوطن، وتوطيد علاقة التعاون بين المواهب الشابة والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وامتدادا لذلك سيسلط المنتدى الضوء على قصص النجاح التي قادها عدد من الشباب في المجال الإعلامي بعد أن استفادوا من التحولات الذكية وأسهموا في صناعة محتوى مدمج من الأخبار والترفيه، ورفع مستوى الخدمات الإعلامية التفاعلية التي يعتمد بعض منها على الذكاء الاصطناعي في ظل انتشار تقنيات الجيل الرابع والخامس في الأجهزة الذكية.

ووفقا لموضوع المنتدى فإن أبرز المتغيرات التي تواجه صناعة الإعلام تكمن في السباق المستمر والمنافسة بين المؤسسات في سرعة الوصول للجمهور عبر مختلف أنواع المحتوى الموجه، سواء كان خبريا أو معرفيا أو ترفيهيا، وطرق نشره ورصده وتحليله، وما يصاحب ذلك من حملات إعلامية ذكية أصبحت تعطي بيانات وأرقاما حول توجهات الجمهور واهتماماته ومدى تعاطيه مع أي منتج إعلامي كان.

روبوتات الدردشة «شات بوت»:

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تعتمد على روبوتات تتبع الأخبار الرئيسة، وتظهرها للمستخدم في مواقع التواصل بحسب اهتمامه، وتاريخه في محركات البحث.

العالم الافتراضي:

تمكن هذه التقنية المستخدم من أن يكون وسط الحدث، وتنقل له مشهدا واقعيا، ينتج عنه تفاعلا عاليا مع الأحداث الراهنة.

تحسين محركات البحث «SEO»:

ما زالت ضمن أكثر التقنيات التي يحتاجها صانع المحتوى، خاصة مع التحديثات المستمرة التي دخلت عليها، وتستخدم من أجل تحسين ظهور المحتوى الالكتروني في أعلى نتائج محركات البحث.

الصحافة الآلية:

تساعد هذه التقنية الصحفي أو الناشر في عمليهما، إذ تترجم وتحلل البيانات من أجل صناعة المحتوى.

الطائرات المسيرة «الدرون»:

تستخدم لجمع البيانات، أو لأغراض إعلانية، وهي وسيلة أقل تكلفة من استخدام الهليكوبتر، وأكثر فاعلية في التقاط المقاطع.

منصات الفيديوهات المباشرة:

تتيح للصحف والبرامج التلفزيونية تقديم نشراتها اليومية بعرض مباشر لجذب الجمهور وإشراكهم في الحدث.