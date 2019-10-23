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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء)، إقامة الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية أربع نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة غرب اليمن، بموجب اتفاق ستوكهولم.
وأعرب "غريفيث" في تغريدة أوردتها قناة "فرانس 24"، بالخطوة التي شملت نشر ضباط ارتباط على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة.
واعتبر المبعوث الأممي أن "من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح.
من جهته أفاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة أبهيجيت غوها، في بيان، بأن إنشاء مراكز المراقبة لتيسير القيام بعملية التهدئة، بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع.
وهذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على عملية مشتركة على الأرض.مبعوث الأمم المتحدة اليمن
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 06:32 PM
اعتبر أنها ستعزز التهدئة على طول الخطوط الأمامية للمدينة
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء)، إقامة الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية أربع نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة غرب اليمن، بموجب اتفاق ستوكهولم.
وأعرب "غريفيث" في تغريدة أوردتها قناة "فرانس 24"، بالخطوة التي شملت نشر ضباط ارتباط على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة.
واعتبر المبعوث الأممي أن "من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح.
من جهته أفاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة أبهيجيت غوها، في بيان، بأن إنشاء مراكز المراقبة لتيسير القيام بعملية التهدئة، بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع.
وهذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على عملية مشتركة على الأرض.
، "غريفيث": إنشاء 4 نقاط مراقبة مشتركة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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