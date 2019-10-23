محمد بن مسعود - الدمام - توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 06:35 PM Advertisements وفاة شقيق "ابن دايس" بتثليث وفاة شقيق "ابن دايس" بتثليث توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. الكلمات المفتاحية ، وفاة شقيق "ابن دايس" بتثليث ،

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