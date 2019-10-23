السعودية اليوم / الرئيس الروسي يلتقي رئيس جنوب افريقيا



سوتشي 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك على هامش القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي التي تقام في مدينة سوتشي الروسية .

وأفاد بيان رئاسي للكرملين أن المباحثات تركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية وتنمية الموارد الطبيعية والبنية التحتية .

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18:49ت م

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