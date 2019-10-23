السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة



الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيرك ارين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالمجال الإعلامي.

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18:48ت م

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