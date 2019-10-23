السعودية اليوم / بلجيكا تنظم حلقة دراسية دولية حول الآثار الأمنية للتقنيات الناشئة على تغيير المناخ



بروكسل 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نظمت السلطات البلجيكية حلقة دراسية دولية في المدرسة العسكرية الملكية في بروكسل حول "الآثار الأمنية للتقنيات الناشئة على تغيير المناخ".

وحددت البحوث الأكاديمية المتناولة خلال النقاش العديد من الروابط بين تغير المناخ والصراع في بعض البلدان, مشيرةً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة التوترات حول الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل الأمن الغذائي والمائي.

ركزت الندوة على موضوعات محددة مثل تقنيات تغيير المناخ أو الهندسة الجيولوجية حيث قدم المتحدثون الأبحاث والتأثير المحتمل لهذه التقنيات على البيئة.

وناقش الخبراء التداعيات الجيوسياسية المحتملة للهندسة الجيولوجية وأفضل الطرق لترسيخ تقنيات الهندسة الجيولوجية هذه بشكل قانوني.

// انتهى //

18:22ت م

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