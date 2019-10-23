السعودية اليوم / تدريب "الاستقرار" يختتم أعماله في الرياض



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

اختتم في مدينة الرياض اليوم, تدريب عملي "تحقيق الاستقرار" الثاني, أعماله الذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، بمشاركة أمريكية.

ودرب في التدريب 60 شابًّا وشابة من مختلف الوزارات والهيئات في المملكة على الاستقرار واحتواء النزاعات على مدى 4 أيام، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في كلمته أن التنمية المستدامة هي مفتاح الاستقرار في اليمن، حيث جرى تبادل وجهات النظر والمعارف بصورة مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أن الشراكة

من جانبه أكد السفير جون أبي زيد, أن السياسة الأمريكية ظلت تركز على العمل مع شركاء أمريكا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن .

يذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن تعاون البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الشركاء الدوليين في مجال بناء القدرات وتعزيز الأساليب المثلى لإدارة التنمية وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحلية، وبالشراكة مع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار (CSO)، ومشاركة السفارة الأمريكية في الرياض والسفارة الأمريكية في اليمن.

وشارك في التدريب العديد من الجهات شملت (وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية).

وسلّط التدريب الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار، وركز التدريب على التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات تثبيت الاستقرار.

وتضمّن التدريب تدريبًا على مهارات التحليل وتحديد الأهداف، إضافةً إلى تشكيل حلقات النقاش ومجموعات التدريب بين منسوبي الجهات السعودية والأمريكية.

// انتهى //

18:17ت م

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الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساختتم في مدينة الرياض اليوم, تدريب عملي "تحقيق الاستقرار" الثاني, أعماله الذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، بمشاركة أمريكية.ودرب في التدريب 60 شابًّا وشابة من مختلف الوزارات والهيئات في المملكة على الاستقرار واحتواء النزاعات على مدى 4 أيام، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في كلمته أن التنمية المستدامة هي مفتاح الاستقرار في اليمن، حيث جرى تبادل وجهات النظر والمعارف بصورة مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أن الشراكة السعودية الأمريكية حيوية للاستقرار والأمن الدوليين".من جانبه أكد السفير جون أبي زيد, أن السياسة الأمريكية ظلت تركز على العمل مع شركاء أمريكا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن .يذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن تعاون البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الشركاء الدوليين في مجال بناء القدرات وتعزيز الأساليب المثلى لإدارة التنمية وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحلية، وبالشراكة مع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار (CSO)، ومشاركة السفارة الأمريكية في الرياض والسفارة الأمريكية في اليمن.وشارك في التدريب العديد من الجهات شملت (وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية).وسلّط التدريب الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار، وركز التدريب على التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات تثبيت الاستقرار.وتضمّن التدريب تدريبًا على مهارات التحليل وتحديد الأهداف، إضافةً إلى تشكيل حلقات النقاش ومجموعات التدريب بين منسوبي الجهات السعودية والأمريكية.// انتهى //18:17ت م0258

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