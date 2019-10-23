السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي مدير اتصالات تبوك



أملج 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمكتبه اليوم , مدير اتصالات منطقة تبوك ثامر بن علي البلوي ومدير تشغيل الشبكة بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله عسيري .

وفي مستهل اللقاء أشاد المحافظ بدور الاتصالات في توفير بيئة عمل رقمية ساهمت في إحلال التعامل الإلكتروني بديلاً عن الورقي ، كما نقل لهم تطلعات أهالي محافظة أملج في توفير المزيد من الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة الأهالي والسياح الذين جعلوا المحافظة وجهتهم السياحية.

من جهته أعرب البلوي عن شكره لمحافظ أملج واهتمامه المتواصل بخدمة المواطنين والحرص على توفير الخدمات ودعمه المستمر في تذليل العقبات التي قد تواجه فرق العمل المختلفة .

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18:12ت م

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