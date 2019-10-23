السعودية اليوم / تقنية تبوك للبنات تستقبل متدربات " أتقن " الأحد القادم



تبوك 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تقوم الكلية التقنية للبنات بتبوك الأحد المقبل , لتنفيذ أربعة برامج تدريبية ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة في مجالات صيانة (أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني وشبكات الحاسب السلكية، واللاسلكية، والتجميل، وتصفيف الشعر ،ومقدمة في أمن المعلومات) " الأمن السيبراني " وتستمر لمدة 4 أيام لكل برنامج وبمعدل 16 ساعة دراسية.

وأفادت عميدة الكلية هيفاء خيران الصقر , أن التسجيل مازال مستمرا للالتحاق بالبرامج المتبقية و التي تستمر لمدة شهر في مجالات : (مبادئ أساسيات مونتاج، و تحرير الفيديو، و مبادئ مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، و مبادئ إدارة الفعاليات و المناسبات، و مبادئ مقدمة مايكروسوفت أوفيس، و مبادئ صيانة الجوال والتصميم بالفوتوشوب و الاليستريتور), مشيرةً إلى أن التسجيل في تلك البرامج متاح عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة على الرابط ctc.tvtc.gov.s .

وأكدت أن كافة البرامج بالكلية تقوم على تقديمها نخبة من المدربات ذوات الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهن، داعية فتيات المنطقة الحرص على التسجيل في هذه الدورات لاكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة التي يحتجنها في حياتهم اليومية والمساهمة في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع.

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17:48ت م

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