السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عضوتين في مجلس الشيوخ الإيطالي



روما 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما أمس، عضوتا مجلس الشيوخ ستيفانيا بوتشاريللي، وستيفانيا كراسكي، حيث أنهما ترأسان لجنتي الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين وحرصهما على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم الاستقرار والتنمية في الدول المختلفة.

وشدد الدكتور الربيعة أن المملكة العربية

وبيّن الربيعة الدور المميز الذي تضطلع به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم وخصوصا اليمن، مفيدا أن المساعدات السعودية تصل لكل المناطق اليمنية بدون أي تحيز، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة يعمل جاهدا لحماية المدنيين والمواقع المهمة في البلاد.

و أبرز الدكتور الربيعة أهمية منع المليشيات الحوثية الانقلابية من انتهاك العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو سلبها، مشيرًا إلى أن المملكة تعوّل على المجتمع الدولي وبالأخص الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد معاليه احترام المملكة حقوق الإنسان وعملها مع الهيئات الحقوقية المعنية بهذا الشأن، وسعيها الحثيث في خطى ثابتة لتحوّل وطني وتنفيذ برامج رؤية 2030 التي تمكن المرأة وتوفر فرصا واعدة للشباب وتدعم العمل الإنساني والتطوعي.

//نتهى//

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17:47ت م

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روما 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما أمس، عضوتا مجلس الشيوخ ستيفانيا بوتشاريللي، وستيفانيا كراسكي، حيث أنهما ترأسان لجنتي الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي.وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين وحرصهما على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم الاستقرار والتنمية في الدول المختلفة.وشدد الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية دعمت كل الجهود الرامية للحلول السياسية السلمية في اليمن، معربة عن أملها في إيجاد سبل للتعاون الدولي وبالذات من الجهات الأوروبية لدعم الحل السياسي السلمي في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.وبيّن الربيعة الدور المميز الذي تضطلع به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم وخصوصا اليمن، مفيدا أن المساعدات السعودية تصل لكل المناطق اليمنية بدون أي تحيز، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة يعمل جاهدا لحماية المدنيين والمواقع المهمة في البلاد.و أبرز الدكتور الربيعة أهمية منع المليشيات الحوثية الانقلابية من انتهاك العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو سلبها، مشيرًا إلى أن المملكة تعوّل على المجتمع الدولي وبالأخص الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.كما أكد معاليه احترام المملكة حقوق الإنسان وعملها مع الهيئات الحقوقية المعنية بهذا الشأن، وسعيها الحثيث في خطى ثابتة لتحوّل وطني وتنفيذ برامج رؤية 2030 التي تمكن المرأة وتوفر فرصا واعدة للشباب وتدعم العمل الإنساني والتطوعي.//نتهى//17:47ت م0249

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