

الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واس

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:24ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الداخلية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.