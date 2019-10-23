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تفاصيل الحالة المطرية الثانية كما تظهر عبر صور القمر الصناعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، صورًا رادارية للحالة المطرية المتوقعة على المملكة خلال هذه الأيام.
وعلق المسند على الصور بالقول: “الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم كما تتضح عبر صور القمر الصناعي.. خريطة تشكل السحب وخريطة توزيع العواصف الرعدية الممطرة”.
وكان مركز طقس العرب توقع أن يستمر تأثر المملكة وعدد من الدول المجاورة بأحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وقال المركز إن هذه الحالة نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًا من شمال غرب المنطقة بالتزامن مع اندفاع لتيارات رطبة من نواحي بحر العرب ولداخل الجزيرة العربية ينتج عنها تشكل حالات ماطرة وانخفاض الحرارة في بعض المناطق.
بدورها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
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