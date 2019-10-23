سوق الأسهم يواصل رحلة الصعود ويغلق عند 7887.36 نقطة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 14.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7887.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وزين السعودية، والعالمية، ومجموعة صافولا، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأمانة للتأمين، وسبكيم العالمية، وبروج للتأمين، وأسمنت الشمالية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.40% و 4.23%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والاتصالات وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 46.19 نقطة ليقفل عند مستوى 3922.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 775 صفقة.