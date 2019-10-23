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صور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري في محايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أدى مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم عقب صلاة عصر اليوم وبحضور وكيل مركز قنا بندر بن علي محمد الفاهمي بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.
وعقب الصلاة نقل مدير الشؤون الأمنية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عسيري، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.
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