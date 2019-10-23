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جولدمان ساكس : 60 دولارًا سعر متوقع لبرميل النفط في 2020
متابعات الخليج 365 - متابعة
توقع بنك جولدمان ساكس يوم الأربعاء أن تظل أسعار خام برنت حول مستوياتها الحالية في 2020، إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة في السوق.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الثلاثاء إن أسعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول مستوى 60 دولارًا للبرميل في 2020 الذي تنبأ به البنك الاستثماري.
وقالت المذكرة إن تخفيضات أوبك الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وانخفاض نمو الطلب العام المقبل.
إلا أن البنك يتوقع ارتفاعًا محتملًا لتوقعاته لخام برنت حتى نهاية العام البالغة 62 دولارًا للبرميل مع تلاشي عوامل معاكسة من تحوط منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن في الآونة الأخيرة، فيما يحرك السوق شح في الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب ومخزون أقل في الأسواق الناشئة.
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