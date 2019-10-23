شركة برمجيات عالمية تسعى لقيادة التحول الرقمي بالمملكة

2019-10-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أكدت شركة المعلومات، الرائدة عالميًا في مجال برامج البرمجيات، إنفور، التزامها تجاه دعم جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وأشارت الشركة على الموقع الرسمي لها، إلى أنه بعد سلسلة من النجاحات الأخيرة، زادت إيرادات الترخيص في المملكة بنسبة 78% في السنتين الماليتين لـ 2018 و2019، وهو ما يشهد على تصاعد الاهتمام بتكنولوجيات التحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة.

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والتحول الرقمي هو أحد مجالات التركيز الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى إثراء حياة المواطنين وتطوير مجتمع مزدهر.

وبعد توسيع الشركة أنشطتها لضمان تواجدها في هذه الشريحة سريعة النمو في المملكة، وقعت “إنفور” اتفاقيتين مع بقشان السعودية، إحدى أكبر مجموعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستساعدها في جهودها الطموحة للتحول الرقمي بأعمالها في دول عديدة.

ومن عملاء “إنفور” السعوديين، شركة “مديسيرف”، شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة، والشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقال جوناثان وود، مدير عام الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “شرف لنا دعم المؤسسات في المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الصناعات بالتزامن مع اتخاذها الخطوات الرقمية الأولى نحو مستقبل مزدهر، ونأمل أن نبقى الخيار الأول في حلول المؤسسات الصناعية مستقبلًا”.

يذكر أن شركة إنفور هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات، لديها 17 ألف موظف، و68 ألف عميل في أكثر من 170 بلدًا، ويشمل العملاء أكبر 20 شركة طيران، و17 من أكبر 20 بنكًا عالميًا، و9 من أكبر 10 ماركات فندقية عالمية، وغيرهم.







