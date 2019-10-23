طريقة إضافة المتزوجة حديثًا في حساب المواطن

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة إضافة الزوجة إلى حساب متابعات الخليج 365 (بعد الزواج) حيث يتم نقلها من حساب رب الأسرة السابق إلى حساب رب الأسرة الجديد وهو الزوج.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من مواطن بهذا الشأن بالقول: لا بد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب ثم البيانات العامة وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ، والتوجه إلى بيانات التابعين وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة.

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وأوضح أنه في حال تم إضافة الزوجة كتابع بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك الحساب ثم الدخول إلى دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر قال حساب متابعات الخليج 365 إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.