توقعات حالة الطقس السعودية غدًا.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية…

وفقًا لما جاء في النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقد توقع خبراء الأرصاد حالة الطقس السعودية غدًا الثلاثاء، استمرار هطول امطار رعدية مرافقة لرياح نشطة تصل سرعتها إلى( 40كم/س ( أو اكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار , وتفاوت في درجات الحرارة، مما تؤدي إلى الحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق وهي جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع احتمال تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح المصاحبة لسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، أما في منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، فتنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة، وتمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

حالة الطقس السعودية غدًا

حالة البحر الأحمر والخليج العربي المتوقعة غدًا

تشهد حالة البحر الاحمر حسب توقعات حالة الطقس ليوم غد رياحًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح ما بين 14-42 كم/ساعة، وتكون ارتفاع الموج متوسط من متر إلى مترين، اما على الخليج العربي فالرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وخفيف إلى متوسط الموج وارتفاع من نصف متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على مختلف مدن ومناطق المملكة