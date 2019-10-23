شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يشهدان توقيع اتفاقيتين للقضاء على حمى الضنك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيتين بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأمانة جدة، وأخرى بين المدينة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) للقضاء على حمى الضنك.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار الشراكة البحثية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية (CSIRO)، التي تهدف إلى توطين وتطوير تقنيات المكافحة الحيوية في المملكة. وتسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال هذا التعاون للقضاء على حمى الضنك، باستخدام تقنيات المكافحة الحيوية (بكتيريا الفولباخيا)، وتعمل المدينة على توطين التقنية الحديثة، وتقوم بالتعاون مع أمانة جدة على تجهيز مختبرات متخصصة في مجال الرصد الوبائي والحشري والبيئي والسيطرة على الأمراض المعدية المنقولة بالبعوض، وتطبيق التقنيات الحديثة لمكافحتها من خلال فريق العمل المشترك. ويعد برنامج البحث والتطوير في الأمراض المعدية المستوطنة والمستجدة، أحد البرامج والأنشطة المبتكرة التي ستحد بشكل كبير من الاعتماد على التدخلات التقليدية القائمة على المبيدات الحشرية، واستبدالها بتقنيات حيوية أكثر فعالية وأقل تكلفة وصديقة للبيئة.