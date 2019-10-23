السعودية | مدينة سعودية تاريخية تحوي 45 بئراً قديمة.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم مدينة سعودية تاريخية تحوي 45 بئراً قديمة.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمتاز قرية شمال السعودية بالعديد من الآثار الإسلامية الضاربة في عمق التاريخ، تاركة عددا من النقوش التاريخية التي عثرت عليها مؤخراً بين صخور جبالها.

قرية "فيد" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من منطقة حائل، أحد أهم المواقع الأثرية في السعودية، نظير ما تحويه من مجموعة فريدة من الآثار الإسلامية المختلفة، مثل برك زبيدة وقصر خراش، وهو حصن أثري مبني من حجارة الحرة السوداء.

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وقال المهتم بالسياحة والتراث المرشد السياحي، وليد العبيدي، في حديث لـ"العربية.نت"، إن فيد من أهم المواقع الأثرية في ‫منطقة حائل التاريخية، التي تقع في منتصف درب زبيدة وتبعد عن ‫حائل 92 كم على طريق حائل القصيم، ومن أهم آثارها قصر خراش وبركة زبيدة وكذلك السراديب ومنطقة التلال وفسقية القصر. ويقصد بالفسقية الحوض الذي تتوسطه المياه والرحى العملاق.

وأبان العبيدي أنه اكتشف في هذه المدينة أكثر من 45 بئراً قديمة، ومن أهم تلك الآبار بئر الحمراء التي كانت تعرف قديماً بعين النخل أو العين الباردة، كما تم اكتشاف عدد كبير من الرسوم الصخرية الأثرية القديمة لحيوانات مختلفة وكتابات ثمودية وكتابات إسلامية.

كذلك أكد على اكتشافه لعملات ذهبية وأخرى فضية تعود للعصر العباسي، وأواني نحاسية يصل عمر بعضها إلى 1300 عام، وأنواع مختلفة من الفخار المزجج، لافتاً إلى ورود ذكر مدينة فيد في العديد من كتب المؤرخين والجغرافيين.