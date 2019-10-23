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طبع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، في حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمتوسطة أحد، الأربعاء، قُبْلة فخر واعتزاز على رأس أحد أبناء شهداء الوطن، وقلّده وسام العز والشرف.
وشهد حفل متوسطة أحد لطلابها المتفوقين، لفتة أبوية حينما قبّل مدير التعليم رأس ابن شهيد الوطن، الطالب ناصر بن سعد السبيعي، حين تكريمه من مدرسته وتقليده وسام العز والشرف في الحفل.
وحظيت مبادرة تكريم ابن الشهيد وأبناء طلاب المرابطين من المدرسة أثناء حفل الاحتفاء بالمتفوقين؛ بإشادة وثناء الحضور.
مدير تعليم الأفلاج وسام العز والشرف
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:30 PM
في لفتة أبوية يوم تكريم المتفوقين
طبع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، في حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمتوسطة أحد، الأربعاء، قُبْلة فخر واعتزاز على رأس أحد أبناء شهداء الوطن، وقلّده وسام العز والشرف.
وشهد حفل متوسطة أحد لطلابها المتفوقين، لفتة أبوية حينما قبّل مدير التعليم رأس ابن شهيد الوطن، الطالب ناصر بن سعد السبيعي، حين تكريمه من مدرسته وتقليده وسام العز والشرف في الحفل.
وحظيت مبادرة تكريم ابن الشهيد وأبناء طلاب المرابطين من المدرسة أثناء حفل الاحتفاء بالمتفوقين؛ بإشادة وثناء الحضور.
، بالفيديو.. مدير تعليم الأفلاج يقبّل رأس ابن أحد شهداء الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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