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ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
ورحب بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة ثلاث سنوات، متمنياً لهم التوفيق.
وقدّم الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الاستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات، وتشكيل عدد من اللجان.الضمان الصحي وزير الصحة
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:24 PM
تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية برفع كفاءة التأمين
ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
ورحب بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة ثلاث سنوات، متمنياً لهم التوفيق.
وقدّم الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الاستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات، وتشكيل عدد من اللجان.
، "الضمان الصحي" يناقش خطة التحول الاستراتيجي 2030 ،
المصدر : الخليج 365
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