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نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد "غزواني" وينقل تعازي القيادة

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محمد بن مسعود - الدمام - أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعقب الصلاة تلقى التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل نائب أمير منطقة جازان, تعازي القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.

نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد

نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد

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نائب أمير منطقة جازان محافظة العيدابي

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:21 PM

أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نائب أمير جازان يؤدي الصلاة على الشهيد "غزواني" وينقل تعازي القيادة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية، والذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعقب الصلاة تلقى التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل نائب أمير منطقة جازان, تعازي القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي العيدابي.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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