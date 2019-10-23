، وفد من القوات الإندونيسية يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري ،

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استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا من طلبة دورة مكافحة الإرهاب لمنسوبي القوات المسلحة بجمهورية إندونيسيا، في مقر مركز التحالف بالرياض.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الإسلامية فيما يخدم محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية؛ من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشار "المغيدي" إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقةً مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.
القوات الإندونيسية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:13 PM
في سياق التبادل المعرفي بهدف محاربة التطرف العنيف والإرهابوفد من القوات الإندونيسية يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري
استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا من طلبة دورة مكافحة الإرهاب لمنسوبي القوات المسلحة بجمهورية إندونيسيا، في مقر مركز التحالف بالرياض.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الإسلامية فيما يخدم محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية؛ من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشار "المغيدي" إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقةً مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.
، وفد من القوات الإندونيسية يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري ،
المصدر : الخليج 365
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