أسعار الذهب اليوم الاربعاء 23/10/2019 في السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تلقي اهتمام كبير من قبل مواطنيها حيث أن الذهب من الملاذات الأمنة ومن المعادن النفيس التي تلاقي رواجا كبيرا في السعودية، كما يستغل الكثير من رجال الأعمال الذهب في الاستثمار لأنه من الملاذات الأمنة، لهذا نستعرض عليكم اليوم أسعار الذهب اليوم الاربعاء في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا بعد ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب، والتي تتحكم بشكل كبير في أسعار الذهب بالسعودية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 179.93 ريال مقابل 47.97 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 164.93 ريال مقابل 43.97 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 157.44 ريال مقابل 41.98 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 134.95 ريال مقابل 35.98 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 104.96 ريال مقابل 27.98 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 89.96 ريال مقابل 23.99 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.260 ريال مقابل 335.81 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 179.926 ريال مقابل 47.971 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.596 ريال مقابل 1.492 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملمة العربية السعودية تفاوت طفيف بين الأعيرة المتداولة في محافظات المملكة، وهذا الفتاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.