برنامج حساب المواطن : طريقة التعامل مع اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة المواطن التقديرية

أكد برنامج حساب المواطن على وجوب التصريح عن إجمالي راتب المواطن، بما فيه من بدلات يحصل عليها، قبل وقوع أية خصومات عليه، مع عدم احتساب نسب التقاعد أو التأمينات، كما لا يلزم الإقرار بقيمة بدل غلاء المعيشة، وقد أكدت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن على أن الدعم يتم صرفه للمواطنين المستحقين وفقاً لمعيار الاستحقاق التي يتم تحديدها على أساس الدخل الإجمالي للأسرة وعدد الأفراد وعمرهم.

حاسبة المواطن التقديرية في برنامج حساب المواطن

يوفر البرنامج حاسبة تقديرية تمكن المستفيدين من حساب قيمة الدعم المتوقع لها، ولكن أحياناً يوجد فارق بين الواجب صرفه، والذي يتم صرفه فعلياً، ولكن عند استخدام الحاسبة يجب مراعاة الشروط الواجبة لاستخدامها والتي سوف نوفرها لكم في هذا المقال، وقبل استخدام حاسبة المواطن التقديرية يجب أولا الإجابة على سؤالين وهما كما يلي:

هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم / لا). هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.

وفي حالة إن كان الشخص المستعلم مسجل بالفعل في حساب المواطن ورب أسرة، فسوف تظهر له شاشة يجب عليه إدخال عدد التابعين له وبياناتهم كلها، ولكن في حالة أن كان الشخص مستقل، فيتطلب منه فقط إدخال قيمة إجمالي الدخل الخاص به.

شروط التعرف على الدعم التقديري للمستفيدين من برنامج حساب المواطن