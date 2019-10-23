أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة، متوقعا أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية تبوك والجوف وحائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي المدينة والقصيم،مشيرا إلى أن التوقعات مستمرة أيضًا في عسير والباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يعلن استمرار الحالة الماطرة الثانية.. ويكشف المناطق التي ستتأثر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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