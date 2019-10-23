خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبد الرحمن الشريم، وعدد من المسؤولين.