متداولة بالأسواق.. «هيئة المواصفات» تحذّر من خطورة «قلاية كهربائية»

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من استخدام «قلاية كهربائية» متداولة بالسوق؛ لعدم مطابقتها للمواصفات.
وعبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج، أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.
وأكدت الهيئة أن المنتج خطر على سلامة المستهلك؛ وذلك لأنه فشل في اختبار قدرة الدحل والتيار، وكذلك فشل في اختبار التمديدات الداخلية.
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