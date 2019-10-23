«مدني المدينة» يسيطر على حريق نخيل بمحافظة خيبر

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، على حريق اندلع في مجموعة من النخيل بمحافظة خيبر شمال المدينة، وقال المتحدث الإعلامي بالمديرية، العميد خالد مبارك الجهني: تلقينا بلاغًا بنشوب حريق في مجموعة نخيل بوادي «الروان - الشلالة»، بمحافظة خيبر.

وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مجموعة نخيل مثمر وغير مثمر، وتقدر مساحة الموقع 1400 متر مربع، وأكد الجهني أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق ومنع انتشاره وما زالت الفرق تباشر عمليات التبريد في الموقع بدون إصابات.