«الصحة»: تسجيل 9 مليون شخص بـ«موعد» خلال شهر أكتوبر

سجلت وزارة الصحة أرقامًا قياسية جديدة عبر تطبيق «موعد»، خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث بلغ مجموع المسجلين في التطبيق 9 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالي المواعيد منذ بداية التطبيق حتى الآن 30 مليون موعد.

وتم تسجيل أعلى عدد مواعيد خلال يوم واحد 140 ألف موعد، وذلك في الـ 7 من أكتوبر.

وبدأت «الصحة» العمل بخدمة «موعد» وهي خدمة إلكترونية توفرها لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.

وتسعى الوزارة لاستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وتأتي إتاحة الفرصة للمستفيد، للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد، إضافة إلى معرفة أقرب مركز صحي لعنوانه.

ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط، وهو تطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر جوجل، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي.