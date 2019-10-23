الأرصاد: طقس صحو على «موسم الرياض» اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، بموسم الرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنَّ طقس موسم الرياض صحو، والرياح جنوبية بسرعة 7/3كم- ساعة، ودرجة الحرارة الكبرة 36 درجة، والصغرى 21 درجة.

وأوضحت الهيئة، أنَّ نسبة الرطوبة ستكون 31%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقّعت «هيئة الأرصاد» هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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وأضافت الهيئة أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت أن هناك توقعًا بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.