أمير الباحة يتسلم تقريرين من العميد «البسامي».. ويكرّم ضباطًا

تسلم أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تقريراً مفصلاً عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلها منسوبو الدفاع المدني بالمنطقة، كما تسلم تقريراً مماثلاً عن مشاركة الدفاع المدني بالمنطقة في فعاليات «اليوم الوطني ٨٩».

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي وعددًا من ضباط وأفرد الدفاع المدني بالباحة، واستمع أمير المنطقة إلى شرح من العميد البسامي عما تضمنه التقريران من جهود وأعمال للدفاع المدني خلال تلك الفترة.

كما استمتع إلى الجهود السابقة من الجاهزية والاستعداد ومناقشة الموقف العام للأودية والسدود والعقاب ودور الجهات المشاركة مع الدفاع المدني وإمكانياتها في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أبزر المناشط والفعاليات التي نفذت خلال الاحتفال باليوم الوطني.

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ونوه أمير المنطقة بجهود منسوبي الدفاع المدني في المحافظة بعد الله عز وجل، على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، حاثاً سموه على أهمية تكثيف البرامج التوعوية للمواطنين والمقيمين في المنطقة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتنبيههم من مخاطر الأمطار والسيول وجريان الأودية.

وأشاد بما تضمنه التقريران من أعمال ومنجزات وبرامج وفعاليات تبرز دور الدفاع المدني بالمنطقة في مختلف المجالات، وكرّم أمير منطقة الباحة خلال اللقاء عدداً من الضباط والأفراد لقاء جهودهم في أداء مهام أعمالهم.

في المقابل، ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد البسامي هذا التكريم، واعداً ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات أمير المنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.