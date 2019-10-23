“شاهد” صباح مُرعب ومأساوي في بريطانيا .. العثور على 39 جثة…

عثرت الشرطة البريطانية صباح الأربعاء على 39 جثة من بينها جثة مراهق داخل شاحنة في منطقة” إسيكس” شرقي بريطانيا.

وتفيد المعلومات الأولية أنّ الشرطة البريطانية ترجح أن تكون الشاحنة قد قدمت من بلغاريا ودخلت البلاد السبت الماضي.

وتم اعتقال سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من أيرلندا الشمالية، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

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ووصف ضابط كبير الحادث بـ “المأساوي”، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما حدث.

وأضاف: “نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة”.

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