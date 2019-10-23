السعودية اليوم / "البيئة" تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المراكز تعتبر أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، بالإضافة لرصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية، مبينة أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من خلال تأهيل 4 مراكز بمناطق الشرقية، حائل، الباحة، عسير.

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 " لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الامراض الحيوانية"، حيث تعمل المراكز على التقصي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وإمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية .

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16:47ت م

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