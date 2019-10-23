

الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

رأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله, وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وفي مستهل الاجتماع رحب معاليه بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة 3 سنوات, متمنياً لهم التوفيق.

بعد ذلك قدّم أمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الإستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.

ثمّ ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, إلى جانب مناقشة عدد من القرارات, وتشكيل عدد من اللجان.

// انتهى //

16:45ت م

0216





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الضمان الصحي" يناقش خطة التحول الإستراتيجي 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.