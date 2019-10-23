السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة



الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

// انتهى //

16:43ت م

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