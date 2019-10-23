السعودية اليوم / بلدي بقيق يناقش تخصيص موقع للتخييم بالمحافظة



بقيق 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

ناقش المجلس البلدي بمحافظة بقيق مع البلدية تخصيص موقع مقترح للتخييم بالمحافظة وذلك بعد ان تم ازالة المخيمات العشوائيه بالمحافظه من قبل الجهات المختصة.

وطالب المجلس حصر موقع التخيم وذلك للحفاظ على البيئة ونظافة المكان، والتاكد من سهولة وصول فرق الدفاع المدني في حالات الطوارئ لاسمح الله.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق عبدالله آل عايد أن المجلس ناقش تخصيص موقع التخييم بعد ان تم منع المخيمات السابقه بسبب العشوائيه وسيتم تحديد موقع مناسب للتخييم من قبل البلدية .

وبين آل عايد أن المخيمات الشتوية أصبحت هوية معروفة وثابتة لأهالي المحافظة و المحافظات الاخرى وأنه بات من الأهمية بمكان تنظيم مواقع لتلك المخيمات وتخصيصها في نقاط محددة، ما يسهل توفير تقديم الخدمات الأمنية والإسعافية وغيرها للمتنزهين.

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16:40ت م

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