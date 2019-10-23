السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية



السيح 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، فعاليات الحملة التوعوية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية وذلك توافقاً مع الحملة التي

تطلقها وزارة الصحة بهذا الخصوص في عموم مناطق المملكة.

وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين ، حيث تسعى إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات وخفض معدل المصابين ، وخفض عدد المنومين في المستشفيات

بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وستشمل الحملة جميع المراكز الصحية والمستشفيات وزيارة الإدارات والقطاعات الحكومية في مدينة السيح وفي مختلف مراكز وقرى المحافظة.

// انتهى //

16:39ت م

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