

الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

استقبل الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم, وفدًا من طلبة دورة مكافحة الإرهاب لمنسوبي القوات المسلحة بجمهورية إندونيسيا, وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الإسلامية فيما يخدم محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

16:37ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من القوات المسلحة الإندونيسية يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.