

الأحساء 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء أمس، بمكتبه بمحافظة الهفوف ،قائد دوريات الأمن بمحافظة الأحساء الرائد عبدالقادر بن أحمد الحفظي، وذلك بمناسبة تعيينه قائدًا لدوريات الأمن بمحافظة الأحساء.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالرائد الحفظي , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية تكاتف كافة الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جانبه عبر قائد دوريات الأمن الحفظي عن سعادته للقاء سموه ، وما استمع إليه من توجيهات حيال تقديم جميع الخدمات الخاصة بعمل ومهام دوريات الأمن بالمحافظة، سائلًا الله أن يعينه وكافة زملاءه في قيادة دوريات الأمن والافراد العاملين بالميدان على خدمة الدين والوطن.

// انتهى //

16:35ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد دوريات الأمن بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.