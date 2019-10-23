السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على الشهيد "غزواني"



العيدابي 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع ابو بكر الصديق بمحافظة العيدابي , صلاة الميت على الشهيد رقيب أول مفرح بن جابر غزواني ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى سموه ، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأسرة الشهيد مفرح غزواني ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان , محافظة العيدابي عبدالله بن محمد الظافري , وعددًا من المسؤولين ومشائخ وأهالي العيدابي.

//انتهى//

16:26ت م

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