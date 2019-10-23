السعودية اليوم / بلدية الخبر تبدأ حملة ميدانية لرصد المخالفات في العزيزية



الخبر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة النظافة حملة ميدانية على أحياء العزيزية لرصد المخالفات الإنشائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ مما يساعد على الرقي بالفكر العمراني والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وأضاف أن الحملة ستركز على المخالفات مثل قيام المقاولين برمي مخلفات البناء والأنقاض في الأراضي المجاورة، وعدم تسوير مواقع الإنشاء, وعدم وجود حاوية للمخلفات، وقيام بعض الملاك بتصريف مياه الصرف الصحي للشارع أو الأراضي الفضاء.

ودعا الزايدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة, منوها بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم, مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

وشدد على أن بلدية محافظة الخبر تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوّه المظهر العام للمدينة، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، لافتاً النظر إلى أن البلدية تمنع الأهالي من التخلص من مخلفات بناء منازلهم برميها في الساحات المحيطة، مؤكدًا بأنه سيتم فرض غرامات على المخالفين.

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16:25ت م

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