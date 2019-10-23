السعودية اليوم / بلدية تثليث تغلق وتنذر خمس منشآت صحية



أبهـا 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

كثّفت بلدية محافظة تثليث جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة " بالصحة العامة " التي شملت عددا من المنشآت الصحية ومسلخ البلدية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية تثليث عوض القحطاني أن الحملة أسفرت عن إنذار ٤ محلات تجارية وإغلاق محل واحد, مشيراً إلى أن المخالفات تمثّلت في تدنّي مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي الموحد, وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العمالة, وانتهاء رخص عدد من المحلات, لافتاً إلى أنه تم تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها بحق المخالفين.

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16:04ت م

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